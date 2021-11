Bori, Agorà Pd su acciaio è risposta ad inerzia giunta Tesei

(ANSA) - TERNI, 16 NOV - "La maggioranza a trazione leghista si è rifiutata oggi di votare in consiglio regionale l'atto su Acciai Speciali Terni presentato dalle opposizioni con la scusa, così è stato detto, che il piano industriale lo fanno gli imprenditori. Di fronte a questa inerzia da parte della giunta Tesei, l'Agorà democratica di giovedì sulla siderurgia è la migliore risposta per riunire forze sindacali, politiche, imprenditoriali, insieme ai lavoratori, e discutere con loro del futuro delle acciaierie". A dirlo, dopo il rinvio in commissione della mozione della minoranza in Assemblea legislativa sugli 'Impegni della Regione Umbria per il futuro di Ast e lo sviluppo sostenibile dell'Umbria' e a due giorni dall'Agorà 'Strategie per la siderurgia italiana' in programma a Terni, è il consigliere e segretario regionale del Pd, Tommaso Bori.

Il quale annuncia che all'iniziativa di giovedì - organizzata dal Partito Democratico di Terni e dal Pd dell'Umbria - è prevista tra gli altri anche la presenza del segretario del partito Enrico Letta e del ministro del Lavoro Andrea Orlando, insieme a quella della viceministra e della sottosegretaria allo Sviluppo economico, rispettivamente Alessandra Todde e Anna Ascani. Tra gli altri ospiti dell'Agorà - che si svolgerà in presenza all'auditorium Gazzoli e on line su https://decidim.agorademocratiche.it/processes/italia-che-voglia mo/f/68/meetings/98 -, anche gli eurodeputati Benifei, Bonafè e Smeriglio, sempre del Pd, Errani e Latino di Articolo 1, la segretaria generale della Fiom Cgil Francesca Re David e il segretario nazionale della Fim Cisl Valerio D'Alò, rappresentanti del Pd di Taranto e Piombino, della dirigenza Ast e dei vertici locali del sindacato.

Il segretario regionale ricorda che "da mesi" il Partito Democratico dell'Umbria ha avviato "un percorso di riflessione e approfondimento, insieme a competenze e istituzioni, sindacati e lavoratori, imprenditori e associazioni". (ANSA).