Bettarelli e Paola Fioroni vicepresidenti Assemblea

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Michele Bettarelli, Pd, è stato eletto vicepresidente dell'Assemblea legislativa per la minoranza. Prende il posto di Simona Meloni che si è dimessa per assumere il ruolo di capogruppo dello stesso Partito democratico sostituendo Tommaso Bori, eletto segretario regionale.

In apertura della seduta di oggi Bettarelli ha ottenuto sette voti.

Per la maggioranza è stata invece confermata vicepresidente Paola Fioroni, 13 voti.

Fioroni e Bettarelli sono stati proposti dai capigruppo di Lega, Stefano Pastorelli, e Pd, Simona Meloni.

Bettarelli, ringrazio minoranza per la fiducia

"Mio ruolo garanzia" sottolinea vicepresidente Assemblea

"Ringrazio i consiglieri di minoranza dell'Assemblea legislativa per la fiducia che hanno riposto in me e che da oggi mi porterà ad essere vice presidente del Consiglio regionale dell'Umbria. Un ruolo importante, di garanzia e di grande responsabilità in special modo in questo momento storico. L'Assemblea di Palazzo Cesaroni avrà infatti il compito di prendersi cura e di lavorare, insieme, per la una comunità che cerca di uscire da una crisi complessa, a cui potremo dare un senso solo se, con forza e immediatezza, sapremo intervenire proprio su quelle fragilità che l'emergenza coronavirus ha portato alla luce, cogliendo ogni opportunità generata": così il consigliere regionale del Partito democratico Michele Bettarelli, designato questa mattina dall'Aula quale vicepresidente. "Grandi saranno - evidenzia Bettarelli in una nota - l'impegno e le responsabilità dei prossimi mesi: le criticità legate alla gestione della sanità regionale, la consapevolezza del valore assoluto della sanità pubblica da difendere e potenziare, i fondi straordinari del Pnrr che andranno a definire la più grande possibilità di sostegno e rilancio della nostra Regione, il lavoro, rete principale di protezione per l'intera società, le tutele per i più fragili e per i nostri anziani ma anche la tematica ambientale legata alla gestione virtuosa del ciclo di rifiuti, sullo sfondo di quella transizione ecologica che attraversa e definisce linee d'intervento europee e nazionali. Mi impegnerò a svolgere l'incarico assunto oggi - conclude Bottarelli - nel più assoluto rispetto dell'Istituzione, di tutte e tutti, dei lavori dell'Aula e del mandato che i cittadini mi hanno affidato".

Paola Fioroni ringrazia maggioranza per fiducia

Per conferma come vicepresidente Assemblea legislativa

"Ringrazio i consiglieri regionali per avermi confermato la fiducia come vicepresidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, a dimostrazione della compattezza della maggioranza": è quanto dice la consigliera regionale della Lega Paola Fioroni dopo essere stata rieletta nell'Ufficio di presidenza. "Inoltre - prosegue - voglio fare le mie congratulazioni a Michele Bettarelli per il nuovo incarico di vicepresidente. Sono sicura che, insieme al presidente Marco Squarta, continueremo a lavorare per il bene della comunità umbra". "Il nostro obiettivo - ha spiegato Paola Fioroni - è, e continuerà ad essere, quello di fare di Palazzo Cesaroni un luogo di ascolto dei bisogni dei cittadini, per aiutare il territorio a superare la crisi dovuta alla pandemia. Per ottenere questi risultati il nostro compito è di mantenere la migliore funzionalità dell'Assemblea legislativa, facendo dell'Ufficio di presidenza un elemento trainante della massima assise regionale. Non posso, poi, non ringraziare Simona Meloni per quanto fatto in questi anni, che ci hanno viste collaborare nonostante le diverse sensibilità. Le faccio i migliori auguri di un buon lavoro - conclude Paola Fioroni - per il suo nuovo incarico di capogruppo".