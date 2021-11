Ancora in lieve risalita i ricoveri, due nell'ultimo giorno

(ANSA) - PERUGIA, 16 NOV - Lieve risalita dei ricoveri per Covid in Umbria: sono 45 secondo i dati della Regione aggiornati a martedì 16, due in più di lunedì e cinque in più rispetto a due giorni fa. Mentre restano cinque, invariati, i posti occupati nelle terapie intensive.

I nuovi casi di positività emersi nelle ultime 24 ore sono 74, i guariti 44 e non ci sono stati altri decessi. Gli attualmente positivi salgono così a 1.553 (30 in più di lunedì).

Sono 10.739 i test antigenici e 2.614 i tamponi molecolari analizzati, e il tasso di positività sul totale resta invariato a 0.5 sul totale.

Nell'ultimo giorno sono intanto state somministrate in Umbria 1.829 terze dosi di vaccino anti-Covid, 64.823 in tutto, con una percentuale dell'8,05.

Sono invece 262 gli umbri che hanno ricevuto la prima dose nell'ultimo giorno, 690.661 in tutto, l'85,54 per cento dei residenti vaccinabili. (ANSA).