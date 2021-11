(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Tre ricoverati Covid in più in Umbria nell'ultimo giorno, ora 43, mentre restano cinque, invariati, i posti occupati nelle terapie intensive.

In base ai dati sul portale della Regione, nell'ultimo giorno, senza nuove vittime per il virus, ci sono stati 19 nuovi positivi e 28 guariti, con gli attualmente positivi in leggero calo a 1.523, nove in meno.

Sono stati analizzati 612 tamponi e 3.148 test antigenici, con un tasso di positività dello 0,5 per cento sul totale (era 0,31 lo stesso giorno della scorsa settimana).

Riguardo alle vaccinazioni, nell'ultimo giorno sono state somministrate 60 prime dosi mentre in 127 hanno completato il ciclo vaccinale. Sono state invece 132 le terze dosi inoculate.

