Nuovo sito web e company profile Servizio idrico integrato

(ANSA) - TERNI, 15 NOV - Nuovo sito web e company profile per il Servizio idrico integrato di Terni, entrambi realizzati in occasione del ventennale della società, che ricorre il 16 novembre, anche primo anniversario del rafforzamento della partnership pubblico-privata con Acea, nell'ambito del percorso di comunicazione iniziato con la realizzazione del nuovo logo presentato nel 2020.

"Una comunicazione efficace e dinamica - ha spiegato il presidente della Sii, Carlo Orsini - rivolta agli utenti e a tutti gli stakeholders che parte dal cuore della società e che vuole arrivare a tutta la comunità, raccontandone le attività.

In questa prospettiva nascono il nuovo sito web ed il company profile, strumenti che al servizio di tutti coloro che vogliono entrare nel mondo Sii e farne parte".

Nel sito web sono contenute tutte le informazioni relative alla società ed ai servizi che offre. Il restyling ha interessato sia l'aspetto grafico, sia quello tecnologico, con l'inserimento di nuovi strumenti e nuove funzionalità. Il company profile racconta inoltre la società in tutte le sue sfaccettature e contiene la storia, i valori, la mission, gli obiettivi per il futuro, i numeri. (ANSA).