Nuova campagna sensibilizzazione contro violenza donne

(ANSA) - PERUGIA, 15 NOV - Una nuova campagna di sensibilizzazione sul tema della violenza contro le donne e per la promozione del numero verde dedicato 800.86.11.26, accessibile gratuitamente 24 ore su 24, viene promossa dal Centro per le pari opportunità, con il contributo e il patrocinio e della Regione.

L'iniziativa di sensibilizzazione prevede una campagna affissioni nei principali comuni umbri che prenderà avvio già dal 16 novembre in alcune zone, uno spot radiofonico che andrà in onda su Radio Subasio nei giorni a ridosso del 25 novembre, oltre alla realizzazione di rinnovato materiale informativo che sarà reso disponibile sia in formato cartaceo che per la fruizione online (pubblicazioni, brochure multilingue, pillole informative).

Al centro della campagna informativa saranno alcuni messaggi "importanti", rafforzati anche dalla grafica che li accompagna: la violenza di genere ha tanti volti, da quelli più riconoscibili (fisica e sessuale) ai più subdoli ma altrettanto distruttivi (la violenza economica e quella psicologica fatta di parole, urla, svilimento, controllo, minacce, intimidazioni).

Soprattutto la campagna di sensibilizzazione vuole dire alle donne - spiegano i promotori - che "non sono da sole e che uscire dalle situazioni di violenza è possibile: spesso il primo passo per venirne fuori è una semplice telefonata. 800.86.11.26". (ANSA).