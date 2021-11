Papà Petrucci, 10 anni belli ma Dakar è sogno di Danilo

(ANSA) - TERNI, 14 NOV - "Sono stati dieci anni molto belli, un crescendo che ci ha portato anche qualche soddisfazione. Ora ci aspetta un'altra avventura: la Dakar era un sogno di Danilo e lui è pronto a realizzarlo". A parlare con l'ANSA, in occasione dell'ultima gara in MotoGP di Danilo Petrucci, è il padre del motociclista ternano, Danilo Petrucci senior. "Siamo stati sempre molto presenti - racconta Danilo senior - da quando nostro figlio ha iniziato ad andare in moto per gioco davanti casa, fino a quando la cosa è diventata sempre più seria. E' stata la sua tenacia ad aprirgli le porte della MotoGP e, soprattutto, a farlo rimanere in mezzo a tanti campioni in questi anni".

Dalla stagione 2012 Petrucci, 31 anni, ha corso 168 gare nella massima categoria, ottenendo in totale 10 podi, tra cui due primi posti, al Mugello nel 2019 e a Le Mans nel 2020.

"E pensare - ricorda Danilo senior - che, il primo anno, nelle prime gare con una moto costruita in casa, montata in un garage, Stoner ci dava 40 km/h. Ogni domenica c'era da combattere, sembrava di giocare un derby tra disperati, noi con le moto 'non ufficiali'. Ma dopo tanto bussare, Danilo è riuscito a farsi strada e poi ad approdare alla Ducati. Ne ha prese tante, come Rocky, ma non si è mai arreso". (ANSA).