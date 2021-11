Chiuso per cinque giorni locale etnico a Fontivegge

(ANSA) - PERUGIA, 14 NOV - E' stato chiuso per cinque giorni un locale etnico di Fontivegge all'interno del quale sabato notte la polizia locale ha sorpreso un'ottantina di persone che ballavano e consumavano cibi e bevande senza distanziamento.

Alcuni dei presenti - riferisce una nota del Comune - erano inoltre senza mascherina. Il personale dell'Unità operativa territoriale ufficio controlli commerciali ha provveduto a mettere i sigilli, per violazione delle norme anti-Covid. Per il gestore, anche una sanzione di 400 euro.

Apprezzamento è stato espresso dall'assessore Luca Merli, dal sindaco e da tutta l'amministrazione comunale "per la continua attenzione della polizia locale in particolare nel quartiere di Fontivegge".

"Questo è il segnale - ha afermato l'assessore alla Sicurezza Merli - che, solo con la continua attività di controllo e attenzione, senza mai abbassare la guardia, Fontivegge tornerà presto ad essere un quartiere più vivibile e sano". (ANSA).