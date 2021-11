Due ricoveri per Covid in meno in Umbria, 42 in tutto

(ANSA) - PERUGIA, 13 NOV - Si registra un lieve calo dei ricoveri per Covid in Umbria nelle ultime 24 ore. Sono 42 secondo i dati della Regione agiornati a sabato 13 novembre, due in meno di venerdì, sei dei quali (dato invariato) in terapia intensiva.

I nuovi casi di positività accertati sono 97, i guariti 61 e non ci sono vittime. Gli attualmente positivi salgono a 1.510 (36 in più di venerdì).

Sono stati analizzati 8.148 test antigenici e 2.078 tamponi molecolari. Il tasso di positività è pari a 0,94 per cento (era 0,99 venerdì). (ANSA).