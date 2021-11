Calcio: morto Ermanno Pieroni, funerali ad Ascoli Piceno

(ANSA) - ASCOLI PICENO, 13 NOV - Oggi ad Ascoli Piceno si sono celebrati i funerali di Ermanno Pieroni, dirigente sportivo, deceduto ieri all'età di 76 anni dopo una malattia.

Nella chiesa di San Giovanni Evangelista erano presenti rappresentanti del mondo del calcio tra i quali gli allenatori Serse Cosmi e Walter Alfredo Novellino, solo alcuni tra i tanti tecnici coi quali Pieroni ha lavorato nella sua lunga carriera dipanatasi alla guida, come presidente o direttore sportivo, di Ancona, Arezzo, Taranto, Perugia, Messina, Jesina, la squadra della città dove era nato e dove ha avviato la sua carriera nel mondo del calcio nel quale è stato anche arbitro.

Messaggi di cordoglio sono giunti alla famiglia da colleghi, società, allenatori e giocatori. La moglie, Mariolina Maggiori, ha ringraziato il reparto di ematologia dell'ospedale Mazzoni diretto dal prof. Piero Galienni "per le amorevoli e professionali cure prestate ad Ermanno" invitando a fare donazioni in memoria del marito scomparso alla sezione Alessandro Troiani di Ascoli dell'Ail (Associazione Italiana Leucemie). (ANSA).