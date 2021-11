Terni Falls Festival celebra lo scultore danese Thorvaldsen

(ANSA) - TERNI, 12 NOV - Dopo l'annullamento dell'edizione 2020 causa pandemia, ritorna da giovedì al 5 novembre il Terni Falls Festival, l'evento nato con l'obiettivo di promuovere il territorio di ternano, compresi Narni e Valnerina, puntando sullo spessore culturale dei personaggi che durante il Grand Tour sono passati a visitarlo. Con un anno di ritardo si celebrerà in questa edizione lo scultore danese Bertel Thorvaldsen e i 200 anni dal suo soggiorno a Terni, insieme ai 250 anni dalla nascita. Tra gli eventi in cartellone - presentato oggi - mostre, anche immersive, conferenze e spettacoli teatrali. Esponente del Neoclassicismo, romano di adozione, Thorvaldsen è considerato in modo unanime il più importante scultore del XIX secolo insieme ad Antonio Canova.

L'artista visitò la Cascata delle Marmore dopo che a Roma aveva conosciuto un giovane pittore narnese, Francesco Diofebi. La Cascata delle Marmore ha rappresentato, nei secoli XVIII e XIX, una delle attrazioni di maggiore richiamo per le personalità che venivano in visita in Italia, la più importante tra le molte dislocate nei confini dell'Umbria. (ANSA).