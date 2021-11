Stampa 3D, investimento di 1,5 milioni per Green Tales

(ANSA) - TERNI, 12 NOV - Importante investimento per Green Tales, azienda ternana nata nel 2013 come start up innovativa, tra le prime in Italia e la prima in Umbria, specializzata nella stampa 3D. La società ha infatti inaugurato una nuova sede di 500 metri quadri tra Terni e Narni, dove si è dotata di nuove apparecchiature all'avanguardia, in particolare stampanti a letto di polvere sia plastica che metallica. Il progetto di ampliamento ha previsto un investimento di 1,5 milioni di euro, finanziato per il 30% a fondo perduto da Sviluppumbria.

L'obiettivo dell'azienda è rafforzare la propria presenza nei tre settori del service stampa 3D, della modellazione 3D e della scansione 3D, sostenendo lo sviluppo del territorio. Anche per questo ha instaurato rapporti stretti con l'Università di Perugia, in particolare il dipartimento d'Ingegneria dei materiali, e ha partecipato ad eventi internazionali come il Maker Faire.

"La manifattura additiva - hanno spiegato i responsabili di Green Tales - può essere definita come una sorta di 'magia' tecnologica. Al contrario dei vecchi artigiani che operavano per sottrazione ricavando i pezzi da materiali esistenti che dovevano in qualche modo essere ridotti, noi possiamo creare i pezzi praticamente dal nulla, o meglio dalle idee che elaboriamo tramite sofisticati software. Riusciamo così a creare, con le stampanti, pezzi metallici e polimerici, anche di notevoli dimensioni, che possono essere utilizzati nella meccanica di precisione, come parti dei motori nel settore automobilistico, oppure come protesi nella chirurgia maxillo facciale e in molti altri ambiti".

Green Tales, hanno aggiunto i rappresentanti della società, è un'azienda che "crede molto nel territorio ternano, nelle competenze dei suoi giovani e nella possibilità di continuare a sviluppare la tradizione industriale, ingegneristica e creativa fondata su oltre 130 anni di storia industriale". (ANSA).