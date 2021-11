Quattro ricoverati Covid in più ultimo giorno in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Quattro ricoverati Covid in più nell'ultimo giorno in Umbria, 44 complessivamente, ma rimangono stabili a sei i posti occupati in terapia intensiva. Questo il quadro sul portale della Regione.

Sono emersi 96 nuovi positivi, 67 guariti e un morto. Con gli attualmente positivi ora 1.474, 28 in più.

I tamponi analizzati sono stati 2.049 e i test antigenici 7.585, con un tasso di positività sul totale pari allo 0,99 per cento (era 0,58 giovedì). (ANSA).