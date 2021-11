Papa Francesco a pranzo in monastero Clarisse Spello

(ANSA) - SPELLO (PERUGIA), 12 NOV - Fuori programma per Papa Francesco: dopo avere incontrato i poveri nella Basilica di Santa Maria degli Angeli si è infatti recato a pranzo nel monastero delle clarisse di Vallegloria, a Spello. Non ha quindi subito fatto ritorno in Vaticano come era previsto inizialmente.

Il monastero di Vallegloria è praticamente una tappa fissa per Papa Francesco in occasione delle sue visite in Umbria. (ANSA).