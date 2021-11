Gli strozzapreti nel menù pranzo per i poveri Assisi

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 12 NOV - Proporrà anche gli strozzapreti, una pasta fresca a base di acqua e farina, condita con un ragù di manzo "a chilometri zero", il pranzo per i 500 poveri che si sono ritrovati ad Assisi per la Giornata mondiale a loro dedicata. Con loro, in una grande tavolata al palaeventi, il vescovo di Assisi monsignor Domenico Sorrentino e il presidente della Ceu monsignor Renato Boccardo.

Nel menù antipasti con pecorino fresco e pere, focaccina con la cipolla e salvia, insalata di farro con verdurine, bruschetta "aio e oio", crostone con paté di fegatini, come primo piatto gli strozzapreti, per secondo pollo a spezzatino alla cacciatora, contorno con spinaci ripassati in padella "all'ajo, oio e peperoncino" e per dolce la pesca con crema chantilly e coulis di mosto cotto e frutti rossi. (ANSA).