Esplosione in spogliatoio campo sportivo, feriti

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Un uomo di 50 anni ha riportato ustioni di secondo grado e un trentaquattrenne ha subito un politrauma, mentre altre persone sono rimaste ferite in modo lieve, in seguito ad una esplosione, sembra dovuta a una fuga di gas, all'interno di uno spogliatoio di un campo sportivo in località Casenuove di Magione.

Sul posto sono giunte un'ambulanza partita da Castiglione del Lago e un'altra dall'ospedale di Perugia.

In base a quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 21, si sarebbe verificato anche il crollo parziale dell'edificio.

Gli stessi vigili del fuoco riferiscono che non ci sarebbero altre persone sotto le macerie. Sul posto anche il carro crolli dei vigili - intervenuti con squadre da Perugia e da Castiglione del Lago - con attrezzature specifiche alla ricerca persone e il Niat (Nucleo investigativo antincendio). (ANSA).