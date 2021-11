Esplosione in spogliatoio campo sportivo a Magione, 3 feriti

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - Tre persone sono rimaste ferite, in modo non grave secondo le prime informazioni, in seguito ad una esplosione, sembra dovuta a una fuga di gas, all'interno di uno spogliatoio di un campo sportivo in località Casenuove di Magione. In base a quanto riferito dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto intorno alle 21, si sarebbe verificato anche il crollo parziale dell'edificio.

I tre feriti sono un ragazzo e due uomini di 50 e 34 anni. Sono tutti all'ospedale di Perugia. Il cinquantenne è stato trasportato in ambulanza, gli altri due sono arrivati autonomamente. Secondo fonti ospedaliere, sono stati tutti presi in cura dal personale medico del pronto soccorso.

I vigili del fuoco riferiscono che sotto le macerie non dovrebbe esserci nessun altro. Sul posto anche il carro crolli dei vigili - intervenuti con squadre da Perugia e da Castiglione del Lago - con attrezzature specifiche alla ricerca persone e il Niat (Nucleo investigativo antincendio). (ANSA).