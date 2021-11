Colonnello Nasca nuovo comandante Pmal Terni

(ANSA) - TERNI, 12 NOV - Passaggio di consegne alla direzione del Polo di mantenimento armi leggere di Terni: il colonnello Francesco Nasca ha preso il posto del generale Vincenzo Sanfilippo. La cerimonia di avvicendamento si è svolta all'interno della caserma Passarelli, alla presenza del generale Sergio Santamaria, comandante dei trasporti e materiali del comando logistico dell'esercito. Presenti anche il sindaco Leonardo Latini, il vescovo Giuseppe Piemontese, il prefetto Dario Sensi e il questore Bruno Failla, oltre al personale civile e militare del Polo.

"Ringrazio il generale Sanfilippo per aver guidato il Polo in una fase particolarmente complessa come l'attuale e per le ottime relazioni istituzionali che ha saputo creare con gli enti locali e con la città" ha commentato il sindaco Latini. "Rivolgo un saluto di benvenuto al nuovo direttore - ha continuato -, confermando la vicinanza e l'interesse della istituzione che rappresento per lo sviluppo del Polo, nel solco della sua straordinaria tradizione e a tutela dei suoi lavoratori e della loro capacità e specializzazione". (ANSA).