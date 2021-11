Caprai celebra 50 anni attività tra arte e tradizione

(ANSA) - MONTEFALCO (PERUGIA), 12 NOV - L'Umbria è terra d'arte e anche di vino, ed il progetto "Benozzo Gozzoli-Paolo Canevari per Caprai" coniuga passato, presente e futuro di questo territorio e in particolare di Montefalco, unendo storia, arte, tradizione e qualità.

E proprio da questo dialogo, fatto di tradizione e modernità, che è stata realizzata dal maestro Canevari, in occasione delle celebrazioni dei 50 anni di attività della casa vinicola Caprai, anche l'etichetta della bottiglia del Sagrantino di Caprai, destinata a un'edizione limitata, come dialogo appunto tra tradizione, storia ed arte.

Sabato 13 novembre, dalle 11 al Museo di San Francesco a Montefalco sarà presentato quindi il progetto. Dopo i saluti del sindaco ci sarà il racconto dei Cinquant'anni a cura di Aldo Bonomi, sociologo, e Cristiana Perrella, curatrice e critica d'arte. A seguire la presentazione dell'etichetta celebrativa e l'inaugurazione dell'esposizione "Oro. Dialogo tra tradizione e modernità" alla presenza anche del maestro Paolo Canevari.

Nella chiesa di San Francesco a Montefalco, nella quale Benozzo Gozzoli realizzò il ciclo delle "storie della vita di San Francesco", vengono poste quindi a confronto la sua opera, "Lo sposalizio di Santa Caterina d'Alessandria e i Santi Bartolomeo, Francesca e Lucia e angeli", con un'opera dell'artista Canevari (1958) che nel suo ultimo ciclo di lavori riprende le sagome delle tavole del '400 e del '500 restituendole nella loro forma, rivestite in foglia d'oro.

Il progetto riesce così a costruire un dialogo intenso tra la tradizione artistica e pittorica della metà del '400 e l'interpretazione e restituzione del 21/o secolo facendo emergere e distinguere l'intensa trama originale ed unica della cultura italiana. Ed anche l'etichetta realizzata da un artista contemporaneo internazionale quale Canevari si pone come sintesi a foglia d'oro di un territorio che vede nella cultura simbolica e materiale, nel patrimonio artistico e nel patrimonio enologico una grande e comprovata capacità di attrazione. (ANSA).