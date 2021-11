Terrorismo: Cantone, istigazioni raccolte in mondo anarchici

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Agli indagati "vengono contestate istigazione molto gravi, all'esito delle quali ci sono stati episodi violenti. Non abbiamo la prova che siano ascrivibili a loro, ma sappiamo che all'interno del mondo anarchico vengono raccolte": così il procuratore della Repubblica di Perugia, Raffaele Cantone, ha commentato con i giornalisti l'esito dell'operazione che ha portato a disarticolare un presunto gruppo di anarchico-insurrezionalisti che fa riferimento al Fai.

"Non stiamo parlando di semplici parole - ha detto Cantone -, nessuno vuole censurare il diritto di libertà di esprimersi di chiunque. Quando però questo diritto di libertà diventa uno strumento attraverso il quale soprattutto i più giovani vengono in qualche modo coinvolti in attività illecite, ovviamente siamo fuori dal diritto di libertà di parola".

Riferendosi a quello che viene considerato dagli inquirenti il vertice-istigatore del gruppo, Alfredo Cospito, Cantone ha sottolineato che si tratta di "un soggetto noto, condannato da tempo e già detenuto. Un ideologo capace di scrivere parole anche molto dure dal punto di vista della violenza e di istigazione alla violenza, parlando di sangue, della necessità di azioni violente, ricordando vicende vecchie e gravi attentati". (ANSA).