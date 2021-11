On-line video dopo 'strage' tordi, multe di 500 euro

(ANSA) - TERNI, 11 NOV - Sanzioni di 500 euro per due cacciatori ritenuti i presunti autori dell'abbattimento di un eccessivo numero di tordi bottacci compiuto lo scorso 13 ottobre in una battuta di caccia sul territorio dell'Ambito Roma 2, esibendo poi su un social, con un video, i 180 volatili accatastati sul cofano di un'autovettura.

Questo video e i commenti dei due cacciatori, avevano avuto una notevole risonanza sul web, suscitando l'indignazione specialmente di tanti altri cacciatori che praticano l'attività venatoria nel rispetto delle regole. Qualcuno di questi ha anche riportato sul video la scritta "Puro schifo da denunciare" e poi ha condiviso di nuovo il filmato.

La stazione carabinieri forestale di Terni ha svolto una serie di accertamenti che hanno portato all'individuazione dei due cacciatori, entrambi residenti a Terni, provvedendo ad elevare nei loro confroni la sanzione prevista dalla normativa della Regione Lazio per l'abbattimento di fauna selvatica oltre il limite previsto dal Calendario venatorio. Al vaglio del questore di Terni l'eventuale provvedimento discrezionale, come la sospensione della licenza di caccia e del porto d'armi. (ANSA).