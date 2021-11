In Umbria leggero calo attuali positivi Covid e ricoveri

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Dopo giorni di crescita registrano un piccolo calo gli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.446, 26 in meno di mercoledì in base ai dati sul sito della Regione. Ancora in diminuzione i ricoverati negli ospedali, 40, uno in meno, sei dei quali, erano sette, in terapia intensiva.

Nell'ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus. I nuovi casi sono stati invece 66 e 92 i guariti.

Sono stati analizzati 2.237 tamponi e 9.089 test antigenici, per un tasso di positività pari allo 0,58 per cento (era 0,99 mercoledì). (ANSA).