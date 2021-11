Curva epidemica con trend in leggero aumento in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Una curva epidemica e una media mobile a sette giorni con un trend in leggero aumento rispetto alla settimana precedente: è quanto evidenzia il report settimanale elaborato dal Nucleo epidemiologico regionale sull'andamento dell'epidemia in Umbria. L'analisi elaborata dalla dottoressa Carla Bietta e dal dottor Marco Cristofori mostra che l'incidenza settimanale mobile per 100.000 abitanti al 9 novembre è pari a 71 casi, così come aumenta anche l'Rdt sulle diagnosi calcolato per gli ultimi 14 giorni con media mobile a sette giorni, attestandosi ad un valore di 1,50.

L'incidenza settimanale mobile per classi d'età è maggiore, anche in questa settimana, fra i tre e i 12 anni.

I distretti sanitari dell'Umbria che hanno un'incidenza per 100.000 abitanti superiore a 100 casi sono Spoleto (140 per 100.000 abitanti), Assisi (118 casi per 100.000 abitanti) e Media Valle del Tevere (103 casi per 100.000 abitanti). I decessi registrati dal primo novembre fino al 9 novembre sono sette.

"L'analisi dei dati - ha spiegato l'assessore regionale alla Salute, Luca Coletto - ci conferma l'importanza di accelerare sul fronte della vaccinazione anti-Covid, sia per i soggetti che ancora non si sono vaccinati, sia per incentivare l'adesione per la terza dose. Lo conferma il dato relativo all'incidenza dei casi positivi nei non vaccinati che è tre o quatro volte superiore a quello dei vaccinati. In proposito - l'assessore ha informato che - la Regione ha inviato al Ministero della Salute due comunicazioni inerenti all'ampliamento della platea dei destinatari della terza dose".

"In questa fase - ha aggiunto Coletto - è consigliabile anche la vaccinazione antinfluenzale per tutti i soggetti che possono essere vaccinati e inoltre, visto che durante la stagione invernale la socialità si svolge in particolare nei luoghi al chiuso, dobbiamo ricordare di mantenere le misure di protezione individuale, quindi mascherine e distanziamento". (ANSA).