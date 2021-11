Circolaccio Spoleto "base" anarco-insurrezionalista

(ANSA) - PERUGIA, 11 NOV - Aveva scelto come base il 'Circolaccio' di Spoleto il gruppo di anarco insurrezionalisti scoperto dai carabinieri del Ros nell'indagine svolta in coordinamento tra le procure di Milano e Perugia. Nel circolo, dicono gli investigatori, veniva approfondita e discussa la dottrina della Federazione anarchica informale, che era poi propagandata con la rivista clandestina 'Vetriolo', distribuita a livello nazionale a partire dal febbraio 2017 e dove sono stati pubblicati articoli riconducibili anche a Alfredo Cospito, l'ideologo della Fai e l'istigatore del presunto gruppo di anarchico-insurrezionalisti.

L'operazione è stata illustrata dal procuratore di Perugia, Raffaele Cantone, dal coordinatore antiterrorismo della procura di Milano, Alberto Nobili, dal comandante del Ros generale Pasquale Angelosanto, e dalla pm perugina Manuela Comodi. Nella mattinata i carabinieri hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal gip di Perugia nei confronti di sei indagati, accusati a vario titolo di istigazione a delinquere e istigazione a delinquere aggravata dalle finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. La custodia cautelare in carcere è stata disposta nei confronti dello stesso Cospito (già in carcere per altri reati), gli arresti domiciliari per lo spoletino Michele Fabiani e obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria congiunti all'obbligo di dimora per altri quattro. (ANSA).