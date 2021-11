Vescovo Assisi,con immensa gioia ci prepariamo a visita papa

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 10 NOV - "Con immensa gioia ci stiamo preparando alla visita, seppur privata, di papa Francesco che per la quinta volta viene in Assisi per scuoterci e ricordarci che i poveri sono parte della nostra vita e lo devono essere del nostro cuore". E' quanto ha affermato il vescovo di Assisi, monsignor Domenico Sorrentino, in vista della visita del pontefice nella città umbra il 12 novembre prossimo in occasione dela quinta Giornata mondiale dei poveri.

"In collaborazione con le altre diocesi dell'Umbria - aggiunge il vescovo in una nota - stiamo portando avanti diverse iniziative, eventi e progetti che mettono al centro l'uomo e in particolare gli ultimi, perché vogliamo soprattutto farci voce di un cambiamento sociale che non può farsi attendere e che il papa ci sollecita da tempo. Assisi ancora una volta è città messaggio di questo rinnovamento". (ANSA).