Umbria Nautical Cluster protagonista ad Amsterdam

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - Dopo la pausa forzata del 2020 dovuta all'emergenza sanitaria, Umbria Nautical Cluster tornerà ad essere protagonista a Metstrade 2021, la principale fiera internazionale nel settore della nautica da diporto che si terrà ad Amsterdam dal 16 al 18 novembre. Con il sostegno della Regione Umbria, il Cluster umbro della Nautica sarà presente al Superyacht Pavillon di Mets con uno stand collettivo curato da Sviluppumbria SpA, Agenzia per lo sviluppo economico della Regione Umbria.

L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa a palazzo Donini.

"Il sostegno della Regione Umbria al Cluster umbro della nautica, in collaborazione con Sviluppumbria, entra in una fase estremamente importante - ha sottolineato l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Michele Fioroni - Metstrade è il giusto Salone per un cluster emergente come quello umbro, composto da aziende che si caratterizzano per la capacità artigianale e l'elevato livello dei prodotti in un settore anticongiunturale come quello della nautica di lusso, cresciuto anche durante la pandemia. La partecipazione a questa fiera, contenitore ideale del business to business, sarà fondamentale per costruire rapporti di networking, attivare una rete di relazioni e per capire come si sta orientando il mondo della nautica per essere sempre più competitivi e in grado di intercettare le tendenze del mercato". (ANSA).