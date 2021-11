Tesei, Università per Stranieri punto di riferimento

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "A distanza di 100 anni è ancora punto di riferimento, garantisce oggi una presenza e un momento di scambio fondamentale in una fase in cui bisogna confrontarci a livello globale": così la presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei, alla cerimonia celebrativa dei 100 anni dell'Università per Stranieri di Perugia.

Per Tesei "è il momento di mettere al centro giovani, formazione e istruzione", visto come "un percorso necessario dopo aver passato anche un momento delicato e difficile". Ma, ha aggiunto, "da momenti di difficoltà ci sono opportunità che non possiamo perdere".

Per questo motivo, la presidente della Regione ha fatto appello anche ad un "lavoro di squadra" per inseguire il futuro e dove "non può non esserci la Stranieri". "Abbiamo iniziato accordi con l'Ateneo e continueremo a farne altri" ha poi annunciato Tesei. (ANSA).