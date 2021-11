Tesei, molto importante il rapporto con l'Ateneo

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "È molto evidente il rapporto stretto con tra l'Università e la Regione e non a caso lo stesso rettore ne ha dato atto nell'inaugurare l'anno accademico": così la presidente della Regione Donatella Tesei al termine della cerimonia alla presenza anche della ministra dell'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa.

Ha quindi ricordato la no tax area che "ha consentito all'Ateneo di avere questi numeri importanti".

"Noi abbiamo messo al centro - ha detto Tesei - l'importanza di assicurare il diritto allo studio ai nostri studenti ma anche a chi viene da fuori".

Per la presidente "la formazione è sicuramente oggi una questione molto importante". "Perché - ha aggiunto - se vogliamo dare ali a tutto quello che significa innovazione e capacitò di vedere il futuro, bisogna partire dalla formazione, sicuramente fondamentale per guardare anche oltre. Tutti in questi momenti - ha concluso Tesei - dobbiamo mettere sempre al primo posto parole come 'responsabilità' ed 'esempio', con quest'ultima che diventa cosa concreata e soprattutto un messaggio giusto per i giovani". (ANSA).