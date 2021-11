Tesei, Melasecche? Continua fare assessore e andiamo avanti

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - "Dà le dimissioni (da consigliere regionale - ndr), continua a fare l'assessore e andiamo avanti che abbiamo molto da fare": la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei ha commentato così gli ultimi sviluppi della vicenda che coinvolge Enrico Melasecche. Lo ha fatto rispondendo ai giornalisti a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Perugia.

"Rimarrò assessore fino alla fine del triennio, darò le dimissioni da consigliere regionale" aveva annunciato nella serata di martedì lo stesso Melasecche durante la trasmissione Nero su bianco. "Abbiamo fatto un incontro oggi (martedì - ndr) - aveva proseguito - con la presidente Tesei e ho anche mandato un messaggio a Matteo Salvini. Abbiamo fatto un discorso di ampia soddisfazione non per me ma per il grandissimo lavoro che si sta portando avanti e in questo modo non si interrompe".

Il 10 agosto scorso la Lega aveva reso noto di avere espulso Melasecche. "Un atto politico" dovuto anche - aveva spiegato il partito - "al mancato adempimento delle norme statutarie".

