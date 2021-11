Quartetto Peter Bernstein protagonista del Jazz club

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - Lunedì 15 novembre appuntamento con il Jazz club Perugia. In programma il quartetto di Peter Bernstein con Sullivan Fortner al pianoforte, Doug Weiss al contrabbasso e Roberto Gatto alla batteria. Il concerto si svolgerà all'hotel Sina Brufani, sala Raffaello, alle 21.30.

Peter Bernstein - ricordano gli organizzatori - si è guadagnato un posto in prima fila sulla scena della chitarra jazz newyorkese alla fine degli anni '80. Da allora ha svolto una intensa attività live e in studio, pubblicando a suo nome una decina di dischi e lavorando come sideman con personaggi come Sonny Rollins, Bobby Hutcherson, George Coleman, Lou Donaldson, Dr. Lonnie Smith, Joshua Redman, Brad Mehldau, Diana Krall, Lee Konitz. Il suo stile garbato, moderno, perfetto per un mainstreamr affinato e musicalmente "colto" ne ha fatto un performer molto stimato e richiesto. Il quartetto con cui suona a Perugia presenta la non frequente formula di una front line chitarra-pianoforte, che però Bernstein deve amare molto, se è vero che con un quartetto simile esordì nei primi anni '90, ed il pianista era Brad Mehldau. Anche questa volta il pianista, Sullivan Fortner, è uno dei trentenni di successo.

Il pubblico di Umbria Jazz lo conosce molto bene per averlo visto più volte, da solo o con Cécile McLorin Salvant e Roy Hargrove. Assieme e con la formula del quartetto, Bernstein e Fortner hanno realizzato un disco, What Comes Next, chiaramente ispirato alle riflessioni post lockdown. Il quartetto di scena a Perugia è completato da Doug Weiss al contrabbasso e da una star del jazz italiano, Roberto Gatto, alla batteria. (ANSA).