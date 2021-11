Principio incendio a vagone treno manutenzione

(ANSA) - CAMPELLO SUL CLITUNNO (PERUGIA), 10 NOV - Un principio d'incendio ha interessato un vagone di treno diagnostico per la manutenzione ferroviaria nei pressi della stazione di Campello sul Clitunno. Senza comunque provocare particolari danni.

La circolazione ferroviaria è rimasta sospesa per circa tre ore - si apprende dal Gruppo FS - tra Spoleto e Foligno ed è ripresa intorno alle 14. Trenitalia ha subito attivato un servizio sostitutivo con gli autobus che hanno permesso ai passeggeri di proseguire il viaggio. Sette i treni coinvolti.

Per spegnere il principio d'incendio sono subito intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme sono state presumibilmente dovute al blocco dei freni di un asse e si sono poi estese al circuito idraulico del vagone. (ANSA).