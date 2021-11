Mons. Boccardo, Papa ad Assisi è messaggio per tutta società

(ANSA) - TERNI, 10 NOV - "La presenza del papa ad Assisi con un gruppo di persone segnate dalla fatica della vita quotidiana dice la sua vicinanza e diventa un messaggio per tutta la società, non solo per quella ecclesiale". A dirlo è stato monsignor Renato Boccardo, arcivescovo di Spoleto-Norcia e presidente della Conferenza Episcopale Umbra (Ceu), a margine della presentazione del Terzo Rapporto Caritas sulla povertà in Umbria, in merito all'incontro di venerdì dello stesso pontefice con un gruppo di poveri nella basilica di Santa Maria degli Angeli di Assisi. "Il papa - ha rimarcato l'arcivescovo - non ha mancato di manifestare la sua vicinanza in mille modi diversi e non soltanto adesso, come conseguenza della pandemia. Fin dall'inizio del suo pontificato ha attirato l'attenzione di tutta la Chiesa e della società su queste ferite sanguinanti - ha detto parlando sempre della povertà - provocate da cause diversificate". Per Boccardo le persone in povertà "meritano l'attenzione, il sostegno e l'accompagnamento di tutti coloro che per ragioni diverse 'vivono meglio'". C'è una solidarietà umana - ha concluso - che richiede una responsabilità condivisa". (ANSA).