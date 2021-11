Il maggiore Davide Lazari nuovo comandante gruppo Gdf di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - Con l'insediamento, nei giorni scorsi, del nuovo comandante del gruppo della guardia di finanza, si è concluso il ciclo di avvicendamenti alla guida dei reparti del capoluogo umbro.

Il maggiore Davide Lazari è subentrato al ten. col. Doriano Primiano Di Salvatore che, dallo scorso agosto, ha assunto il comando del nucleo di polizia economico-finanziaria di Perugia.

L'ufficiale, 37 anni, laureato in Giurisprudenza e in Scienze della sicurezza economico-finanziaria, ha, in precedenza, prestato servizio a Genova, poi a Bagheria, nell'hinterland palermitano, al comando della locale compagnia. Più di recente, è stato impiegato, a Roma, presso la centrale operativa del comando generale e, successivamente, presso la scuola di polizia economico-finanziaria, quale responsabile del polo formativo dei corsi internazionali.

Nell'accogliere il maggiore Lazari e nel formulargli i migliori auspici di buon lavoro, il comandante provinciale, colonnello Antonella Casazza, ha voluto esprimere il suo ringraziamento al ten. col. Di Salvatore per l'impegno profuso alla guida del gruppo che - è detto in una nota della Gdf - nell'ultimo anno ha svolto un'incisiva attività di controllo economico del territorio finalizzata, da un lato, a verificare la scrupolosa osservanza delle prescrizioni imposte dall'Autorità di Governo per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19 e, dall'altro, a contrastare le condotte di chi - approfittando della situazione emergenziale - pone in essere pratiche commerciali scorrette.

La Gdf ricorda che anche in occasione della "Fiera dei Morti", i servizi di controllo hanno portato al sequestro di migliaia di prodotti che non rispettavano gli standard minimi di sicurezza imposti dalla normativa nazionale ed europea. (ANSA).