Fermato a Terni presunto rapinatore seriale negozi

(ANSA) - TERNI, 10 NOV - Identificato e sottoposto a fermo di indiziato delitto dalla polizia, a Terni, il presunto rapinatore solitario che, per tre volte in dieci giorni, ha colpito alcune attività commerciali cittadine. L'uomo - viene riferito dalla questura - è un kosovaro di 23 anni, regolarmente residente in città, con precedenti per rapina e furto.

Il primo colpo che gli viene contestato è stato messo a segno il 26 ottobre, quando - secondo la polizia - il giovane, con indosso un casco, è entrato all'interno di una tabaccheria di via Milazzo e ha minacciato una dipendente, fuggendo con circa 160 euro. Tre giorni dopo - sempre secondo quanto ricostruito dagli investigatori della terza sezione della squadra Mobile, con il coordinamento della procura - ha compiuto una rapina in una profumeria di via Mazzini: sempre con indosso un casco, ha minacciato anche in questo caso una dipendente, costringendola ad entrare in un magazzino e impossessandosi di oltre 400 euro.

L'ultimo episodio risale a sabato scorso, in un negozio di abbigliamento da lavoro di viale dello Stadio, quando il ventitreenne, questa volta con indosso uno scaldacollo a coprire parzialmente il volto, è fuggito con poco più di 150 euro dopo aver distrutto il cellulare della commessa presente. La polizia - grazie alle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte dopo le prime due rapine - era già sulle sue tracce e poco dopo il giovane è stato individuato presso un'abitazione non lontana da viale dello Stadio. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare in casa gli stessi indumenti che erano stati visti poco prima indosso al presunto rapinatore, che si era anche fermato, prima di entrare nel negozio, a fare stretching davanti alla vetrina. Scoperti anche gli altri capi di abbigliamento usati nelle due rapine precedenti. Fondamentale l'apporto del gabinetto provinciale della polizia scientifica, che ha anche rilevato l'impronta del kosovaro in occasione della rapina alla tabaccheria. Nella giornata di maredì il fermo del presunto rapinatore seriale è stato convalidato. L'uomo rimane in carcere. (ANSA).