Camera commercio Umbria firma Dichiarazione Glasgow su turismo

(ANSA) - PERUGIA, 10 NOV - Ci sarà anche la Camera di commercio dell'Umbria, attraverso Mirabilia Network, tra i firmatari della "Dichiarazione di Glasgow sull'azione per il clima nel turismo", promossa dalla rete One Planet di Unwto, l'Organizzazione mondiale del turismo.

Il network, che rappresenta 13 milioni di abitanti e un quinto del turismo italiano per un valore aggiunto stimato di 296 milioni di euro (dati pre-Covid), arriva alla sottoscrizione dopo essere stato selezionato dalla Commissione europea Dg Clima per realizzare uno degli eventi collaterali dell'Unione Europea alla Cop26 di Glasgow, in programma il 12 novembre a Caserta (che in quei giorni ospita la nona Borsa del Turismo culturale e la quarta Borsa del Food&Drink organizzate proprio da Mirabilia).

Il network, in quella occasione, sottoscriverà il documento nell'ambito di un evento dal titolo "Turismo sostenibile come motore per raggiungere la neutralità climatica", in una giornata in cui il sistema camerale - riferisce una nota della Camera di commercio dell'Umbria - sarà protagonista fin dalle prime battute.

Alle 9.30 è infatti previsto un panel di apertura che prevede, fra gli altri, l'intervento di Angelo Tortorelli, presidente Rete Mirabilia, e Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di commercio dell'Umbria e delegato al turismo di Unioncamere Italia.

Dopo la seconda sessione di "Sinergie tra progetti turistici finanziati dal programma Cosme 2014-2020" si passerà ai tre panel legati alla Dichiarazione di Glasgow, con cui il territorio dell'Umbria insieme alle altre comunità del network Mirabilia "si impegnerà a lavorare sul tema del turismo sostenibile - ha affermato il presidente Mencaroni - con spirito collaborativo, condividendo buone pratiche e soluzioni e diffondendo informazioni, sostenendo l'impegno globale di dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere il punto zero il prima possibile, prima del 2050". (ANSA).