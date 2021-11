Si rinnovano presidente e Consiglio Provincia Terni

(ANSA) - TERNI, 09 NOV - Si svolgeranno il 18 dicembre le elezioni per il rinnovo del presidente della Provincia di Terni e del Consiglio provinciale.

Il presidente uscente, Giampiero Lattanzi, ha emanato il decreto di indizione dei comizi elettorali. Le urne saranno aperte dalle 8 alle 20, con seggio elettorale nella sala del Consiglio.

Le liste di candidati dovranno essere presentate all'ufficio elettorale della Provincia sabato 27 novembre dalle 8 alle 20 e domenica 28 novembre dalle 8 alle 12. Sono elettori i sindaci e i consiglieri comunali dei Comuni della provincia di Terni in carica alla data delle elezioni, mentre sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica.

Il Consiglio, composto da 10 membri, ha la durata di due anni.

Sono invece eleggibili a presidente della Provincia - che dura in carica quattro anni - tutti i sindaci dei Comuni della provincia. Risulta eletto il candidato che consegue il maggior numero dei voti ponderati. (ANSA).