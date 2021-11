Primi 5 progetti riqualificazione della Flaminia Terni-Spoleto

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - "Lo studio di progettazione incaricato, la Cooprogetti di Gubbio, ha consegnato all'Anas i primi cinque progetti, dei dieci complessivi di riqualificazione della Ss 3 Flaminia ed abbiamo ottenuto l'assicurazione, in un recente incontro con l'Anas che entro l'anno ci saranno anche i relativi finanziamenti per circa 9 milioni". E' quanto ha affermato l'assessore regionale alle infrastrutture, Enrico Melasecche.

"Si prevede l'inizio scaglionato dei primi cantieri nella primavera prossima - ha annunciato l'assessore - anche per evitare i problemi della cattiva stagione e l'eccessivo carico dei lavori considerato che si sta completando entro l'anno la riqualificazione profonda del sottofondo stradale sul Rato fra Sangemini e Terni, poi la sostituzione del ponte oggi fuori norma della bretella Gabelletta-Maratta che sorpassa sempre il Raccordo Autostradale Terni-Orte, cui seguirà la realizzazione della doppia rotonda in località San Carlo alle porte di Terni Est. Gli impegni presi insomma vengono mantenuti" - ha sottolineato Melasecche. "Consegnata questa prima fase progettuale - ha proseguito l'assessore -, lo studio incaricato continuerà naturalmente a lavorare agli ulteriori progetti che riguardano situazioni più complesse anche dal punto di vista autorizzativo come la realizzazione di tre tratti di corsie di arrampicamento che consentiranno di effettuare il sorpasso in salita dei mezzi pesanti. Tutte e dieci le opere su questo tratto della Ss3 Flaminia, da Spoleto a Terni si aggiungono ai molti ancor più importanti obiettivi raggiunti nel corso di questo primo periodo di forte operatività in tutto il territorio regionale".

I cinque progetti definiti e consegnati all'Anas riguardano: 1)- Intersezione di Montebibico al km 115+600. 2)- Centro abitato di Testaccio al km 123+500. 3)- Rotatoria Spoleto al km 124+400. 4)- Intersezione ponte in muratura al km 122+800. Il progetto prevede l'allargamento dello svincolo di collegamento tra la strada proveniente dalla Loc. Mustaiole e la Flaminia in corrispondenza del ponte sul torrente Tessino. Quindi nuovo ponte a valle di quello esistente, a campata unica costituito da travi in acciaio. 5)- Allargamento in curva dal km 105+400 al km 106+700. (ANSA).