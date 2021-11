Nessuna sospensione attività Cup per selezione personale

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Nessuna sospensione dell'attività degli sportelli Cup delle Aziende sanitarie e ospedaliere a seguito delle selezioni pubbliche per l'assunzione a tempo indeterminato di oltre 100 addetti al front che si terranno giovedì 11 novembre. Lo ha annunciato Umbria Salute e servizi.

All'ospedale di Perugia - viene spiegato - non ci saranno variazioni mentre a quello di Terni, alle Usl Umbria 1 e 2 ci sarà una "lieve riduzione" degli sportelli aperti, "ma sempre garantendo il servizio ai cittadini".

Umbria salute chiede pertanto ai cittadini di privilegiare il canale del Cup online https://cup.regione.umbria.it/cup/ e, per quanto possibile, di non recarsi agli sportelli giovedì 11 novembre, provvedendo ad espletare le eventuali prenotazioni o i pagamenti del ticket in un'altra giornata.

Umbria Salute e servizi, attraverso una nota diffusa dalla Regione, "si scusa per gli eventuali disagi arrecati, ringrazia fin da ora la cittadinanza per la comprensione e la collaborazione". (ANSA).