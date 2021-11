Corso in Università Perugia per manager nello sport

(ANSA) - PERUGIA, 09 NOV - Un corso per formare una nuova figura manageriale nel mondo dello sport con competenze giuridiche, di comunicazione e marketing. È l'obiettivo del corso di alta formazione in Diritto, management e comunicazione nello sport, presentato al dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia, alla presenza del rettore, Maurizio Oliviero, e del presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò.

Proprio da Oliviero, nell'occasione, è partito un appello al Coni. "Dobbiamo riportare in maniera forte lo sport nelle Università, che secondo me sono pronte". Un primo spunto arriva proprio con il nuovo corso, patrocinato dal Coni.

"Sono anni che ne ho fatto una specie di patologia, insisto su questo tema, la necessità di preparare e di formare la nuova generazione", ha detto Malagò. "Molto si è fatto e si sta facendo, ne ha ancora di più bisogno il nostro mondo proprio perché le competenze oggi sono diventate veramente indispensabili". Così il presidente del Coni che guarda con grande interesse al movimento sportivo della regione. "L'Umbria è la regione più centrale, ma al tempo stesso ha problemi di logistica e di trasporto. Si sta facendo molto, ma si potrebbe fare ancora di più perché oggi una delle condizioni indispensabili è la facilità di raggiungere un posto. Però una volta arrivati, devo dire la verità, è quasi imbattibile".

Una lode all'Umbria fatta a margine della presentazione del corso che prevede lezioni in presenza e online e, attraverso la collaborazione con il Coni, società e associazioni sportive, l'attivazione di un percorso di stage per ogni studente iscritto che permetterà sia l'esperienza pratica che lo sviluppo del network necessario ad operare nel settore. (ANSA).