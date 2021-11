In Umbria appena 33 prime dosi vaccino Covid in un giorno

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Sono state appena 33 le persone che hanno scelto di ricevere la prima dose di vaccino Covid in Umbria domenica. Con una copertura dell'85,34 per cento della popolazione vaccinabile. Nella stessa giornata in 119 hanno completato il ciclo di immunizzazione, l'83,4 complessivo mentre sono state 98 le terze dosi somministrate. Lo si ricava dai dati sul portale della Regione.

In base al report vaccini nazionale aggiornato alla mattina dell'8 novembre sono state inoculate 1.372.112 dosi sul 1.469.397 fornite, il 93.4 per cento. Ne sono quindi disponibili 97 mila 285. (ANSA).