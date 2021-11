Donato a Usl 1 mammografo di ultima generazione

(ANSA) - CITTÀ DI CASTELLO (PERUGIA), 08 NOV - Donato all'Usl Umbria 1 un mammografo di ultima generazione. E' stato installato presso il servizio di senologia dell'ospedale di Città di Castello.

L'Usl Umbria 1 - si legge in un suo comunicato - è una delle strutture sanitarie identificate da Fucina Sanità sull'intero territorio nazionale per ricevere la strumentazione, donata grazie alla collaborazione tra Roche e Fujifilm Italia, per la prima volta insieme con la campagna "Screening routine, la prevenzione come rituale". Iniziativa che punta a supportare la ripresa delle attività di prevenzione del tumore al seno, che hanno subito una battuta d'arresto durante la pandemia.

"Il mammografo - ha spiegato Valter Papa, direttore del Dipartimento dei Servizi Usl Umbria 1 - è dotato di un'innovazione tecnologica importante: la tomosintesi. E' una nuova metodica mammografica che permette di avere una maggiore attendibilità diagnostica. Questo apparecchio è l'ottavo presente in azienda, mancava solo a Città di Castello, ed omogeneizza tutti i risultati, soprattutto in questa realtà, che è molto operativa. Solo nel 2020 in questa struttura sono stati fatti circa 3.500 esami di mammografia clinica e più di 4mila di screening. A Città di Castello, inoltre, vengono letti anche quelli di Città della Pieve e Castiglione del Lago, vengono eseguiti esami per interventi di breast unit anche su ospedali diversi".

"Siamo soddisfatti che l'Usl Umbria 1 - ha sottolineato il direttore generale Gilberto Gentili - sia stata una delle strutture sanitarie scelte per ricevere questo mammografo.

Questa azienda sanitaria è da sempre impegnata nello screening e nella prevenzione secondaria con ottimi risultati, anche durante il periodo Covid, in termini di adesione soprattutto per quanto riguarda lo screening della mammella".

Presente alla cerimonia anche il sindaco di Città di Castello, Luca Secondi, che ha ringraziato l'Usl Umbria 1 per aver scelto l'ospedale tifernate per l'installazione del nuovo apparecchio a "testimonianza di come il presidio ospedaliero goda di particolare attenzione". (ANSA).