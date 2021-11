Divieto accesso a locale per giovani in seguito a rissa

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Sette divieti di accesso ad un noto locale di Bastia Umbra, nonché di stazionamento nelle sue immediate vicinanze, nei confronti di giovani con età tra 15 e 22 anni, per un periodo di tempo da 14 mesi esteso fino a due anni per chi è risultato gravato da precedenti di polizia, sono stati disposti dal questore di Perugia Giuseppe Bellassai in seguito a una rissa avvenuta nella notte del 24 ottobre.

Lo scontro aveva coinvolto diverse persone, fra le quali sette subito identificate dagli agenti del commissariato di Assisi.

Alcuni giovani coinvolti erano anche rimasti feriti e su quanto successo sono ancora in corso accertamenti per identificare altri partecipanti alla rissa.

Analogo provvedimento, per la durata di un anno, è stato adottato nei confronti di un ventinovenne, per un episodio simile, avvenuto in uno locale di Rivotorto di Assisi, nella notte del primo novembre. All'esito dei riscontri, l'attività è stata chiusa dal questore per 10 giorni. (ANSA).