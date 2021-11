Cambio al vertice Scuola lingue estere Esercito

(ANSA) - PERUGIA, 08 NOV - Cambio del comandante della Scuola lingue estere dell'Esercito che ha sede a Perugia nel complesso monumentale di Santa Giuliana. Al generale di brigata Salvatore Carta è subentrato il pari grado Emiliano Vigorita.

La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante della Formazione, specializzazione e dottrina dell'Esercito, generale di Corpo d'armata Salvatore Camporeale e di numerose autorità militari e civili.

Il generale Carta ha ricordato come sia stata fortemente condizionata dall'emergenza sanitaria l'attività della Scuola che però "ha saputo reagire". "Non si è fermata - ha aggiunto - e ha continuato a svolgere la sua missione, con modalità diversificate e adeguate alla situazione del momento, ma mantenendo inalterata la qualità della formazione linguistica.

Di questo devo dare atto a tutto il personale militare e civile".

"La Slee - ha quindi sottolineato il generale Camporeale - costituisce non solo un centro di eccellenza per l'apprendimento delle lingue straniere, ma un autentico polo culturale nazionale. Tutto questo è possibile grazie alla naturale vocazione internazionale, multiculturale e inter-agenzia che caratterizza questo Istituto".

Il generale Vigorita proviene dal Comando per la Formazione e scuola di applicazione con sede in Torino. (ANSA).