In Umbria altri 102 positivi Covid, c'è una nuova vittima

(ANSA) - PERUGIA, 07 NOV - Altri 102 nuovi casi di Covid in Umbria e una nuova vittima nell'ultimo giorno ma scendono i ricoverati in ospedale: 48, due in meno, sei dei quali, erano sette, in terapia intensiva, tutti a Terni mentre quella di Perugia torna a essere senza pazienti con il virus. E' il quadro sul portale della Regione.

Sono stati invece 54 i guariti e salgono così a 1.418 gli attualmente positivi, 47 in più.

Sono stati analizzati 1.754 tamponi e 8.589, per un totale di 10.343 test e un tasso di positività pari allo 0,98 per cento (0,85 sabato). (ANSA).