Un ricovero in più per Covid, ora sono 50

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - Sono 50 in tutto i ricoverati per Covid in Umbria, uno in più di venerdì e quattro in più di giovedì scorso. Di questi sette (dato invariato) si trovano in terapia intensiva.

Emerge dai dati della Regione aggiornati a sabato 6 novembre.

I nuovi casi di positività accertati nelle ultime 24 ore sono 85, i guariti 32 e si registra un nuovo decesso (1.467 in tutto). Sale ancora il numero degli attualmente positivi, ora 1.371 (52 in più di venerdì).

Sono stati analizzati 2.258 tamponi molecolari e 7.638 test antigenici. Il tasso di positività è pari a 0,85 per cento (era 1,08 venerdì). (ANSA).