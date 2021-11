Manifestazione no Green pass ad Assisi, "preoccupazione" sindaco

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - Domenica mattina da Santa Maria degli Angeli alla Rocca Maggiore di Assisi, si svolgerà una marcia contro il Green pass e contro l'obbligo vaccinale organizzata dal Fronte del dissenso. Il sindaco Stefania Proietti esprime "profonda perplessità e preoccupazione per questo tipo di eventi - fatto salvo il rispetto del diritto a manifestare il proprio dissenso - perché, con l'incremento dei casi Covid negli ultimi tempi, l'eventuale formarsi di assembramenti può aumentare i rischi di contagio".

"Sottolineo a gran voce - afferma inoltre il sindaco - che Assisi, anche nel rispetto delle sue 54 vittime a causa del Covid, non è e non sarà mai la città dei no vax e dei no Green pass, ma sarà sempre la città delle istituzioni e dell'accoglienza nel rispetto delle regole ".

"Di fronte al diritto a scendere in piazza per esprimere le proprie idee - osserva il sindaco in una nota del Comune - esiste il diritto alla salute che, a mio avviso, viene prima di ogni altro diritto. I contestatori sono liberi di manifestare il dissenso e questo è garantito dalla Costituzione, rivendicando la libertà di non vaccinarsi, ma tutti gli altri cittadini sono altrettanto liberi di scegliere di vaccinarsi e riprendersi la propria normalità.

Abbiamo valutato, insieme al prefetto e al questore di Perugia, le più opportune misure per mantenere l'ordine pubblico limitando per quanto possibile i disagi alla viabilità e alla cittadinanza". (ANSA).