Entra in negozio e si fa consegnare incasso,indagini a Terni

TERNI, 06 NOV - Sono in corso indagini della polizia su una rapina avvenuta stamani in un negozio di abbigliamento da lavoro di viale dello Stadio, a Terni. Intorno alle 9,30 un uomo, con il volto parzialmente coperto, è entrato all'interno dell'attività intimando all'unica addetta presente, senza esibire armi, di consegnargli l'incasso. Dopo aver danneggiato il telefono della donna, l'autore del colpo si è poi allontanato facendo perdere le proprie tracce.

Il bottino ammonta a poche centinaia di euro. Sul posto, dopo il primo intervento della squadra Volante, sono intervenuti gli agenti della squadra Mobile per le indagini sull'accaduto, con il supporto della Scientifica.

Si tratta del terzo episodio analogo avvenuto in città nelle ultime due settimane, dopo altri due colpi simili, sempre ai danni di attività commerciali, accaduti tra il 26 e il 29 ottobre scorso da parte di un uomo con indosso un casco. Gli accertamenti della polizia verificheranno possibili legami.

