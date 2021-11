A Città della Pieve vogliono Draghi ancora a palazzo Chigi

(ANSA) - PERUGIA, 06 NOV - "Mario Draghi resti ancora presidente del Consiglio, poi quando avrà terminato la gestione dei fondi del Pnrr potrà diventare presidente della Repubblica".

A pensarla così sono molto abitanti di Città della Pieve, il borgo umbro, raggiunto dall'ANSA, scelto 15 anni fa dal premier quale "buen ritiro" quando libero da impegni professionali.

Che Draghi debba restare a palazzo Chigi ne sono convinti anche il sindaco Fausto Risini, a capo di una lista civica sostenuta dal centrodestra e Marco Cannoni, segretario dell'Unione comunale del Pd locale.

"Al momento è bene che il presidente rimanga alla guida dell'Esecutivo e termini lo splendido lavoro intrapreso, anche se poi lo vedrei molto bene al Quirinale, sarebbe un capo dello Stato di altissimo prestigio per il nostro Paese", dice il sindaco. Che "apre" anche all'ipotesi di un Draghi bis: "Visto che la scadenza della presidenza della Repubblica non coincide con quella della legislatura parlamentare - spiega - non sarebbe male ipotizzare un Draghi bis nel 2023, soltanto dopo designarlo al Quirinale". Sull'ipotesi di un altro "governassimo" ci va invece cauto Cannoni, evidenziando come le troppe anime che compongono l'attuale governo non permettono di "individuare una linea politica chiara".

Il segretario Pd non ha invece dubbi in merito all'opportunità che Draghi debba restare premier: "Occorre dare continuità al percorso iniziato - sottolinea - La sua presenza garantisce la buona riuscita dell'investimento che verrà fatto con i soldi dell'Unione europea per la ripresa economia e sociale del nostro Paese". Sulla stessa linea è Alberto Marini: "Draghi resti presidente del Consiglio finché tutto il discorso del Recovery fund non venga concluso positivamente". Tra la gente c'è chi vede ancora Draghi premier, "perché sta facendo sicuramente bene e poi perché come presidente della Repubblica vorrei Emma Bonino", dice Fabrizio Meoni.

Per Alvaro Pittarello,"resti presidente del Consiglio perché solo così potremmo sperare di continuare a godere della fiducia dell'Europa". (ANSA).