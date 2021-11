In aumento i nuovi casi di Covid e gli attualmente positivi

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - Tornano sopra i cento (114 nell'ultimo giorno) i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria.

Sono emersi nelle ultime 24 ore dall'analisi di 8.242 test antigenici e 2.229 tamponi molecolari, con un tasso di positività sul totale in salita, pari a 1,08 per cento (0,95 il giorno precedente).

Secondo i dati della Regione aggiornati a venerdì 5 novembre, i guariti sono 35 (62.777 dall'inizio della pandemia) e si registra una nuova vittima (1.466 in tutto). Gli attualmente positivi salgono così a 1.319 (78 in più).

I ricoverati sono 49 (tre in più di giovedì), sette dei quali (invariato) in terapia intensiva. (ANSA).