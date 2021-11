Il card. Bassetti in visita al Luna Park di Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 05 NOV - "Continuiamo a volerci bene, ad aiutarci, ad essere solidali, a tenerci per mano come fratelli, perché la vita è una cordata come quando ci si trova a scalare una montagna, con un cuor solo e un'anima sola, come ci chiedono gli Atti degli Apostoli": è uno dei passaggi dell'omelia del cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, che ha fatto visita al Luna Park del capoluogo umbro e celebrato la messa sulla pista di un autoscontro.

Una tradizione che il cardinale rinnova ogni anno e che si era interrotta solo nel 2020 a causa del Covid.

Diverse le famiglie degli operatori dello spettacolo viaggiante che hanno trascorso il periodo più critico del lockdown a Perugia ricevendo sostegno umano e materiale - riferisce una nota dell'archidiocesi - dalla vicina parrocchia San Giovanni Battista di Ferro di Cavallo, dalla Caritas diocesana e dal Sacro convento di Assisi.

Un aiuto ricambiato da queste stesse famiglie, che hanno raccolto le offerte per le opere della Caritas a favore di persone in difficoltà ed hanno ospitato i bambini delle famiglie del Villaggio della Carità di Perugia in alcune delle 124 attrazioni del Luna Park.

"Chi ha avuto il Covid - ha affermato ancora, fra l'altro, il cardinale nell'omelia - ha sperimentato, come me, l'angoscia di non poter respirare e la vita è davvero il respiro, l'ossigeno.

Sono con voi per ringraziare insieme il Signore dello scampato pericolo, ma anche per pregare per tutti coloro che non ce l'hanno fatta, per i grandi disagi che tutti abbiamo affrontato, ma particolarmente voi, per il vostro stile di vita nomade perché alle difficoltà di tutti si sono aggiunte quelle della vostra condizione di vita". (ANSA).